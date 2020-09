Perugia, spaccano il finestrino e rubano un pezzo della macchina. Danni per 3-4mila euro

21 settembre 2020 a

a

a

E’ stata avvertita da un parente che la sua auto, lasciata a Perugia in un piazzale lungo via XX Settembre, aveva un finestrino rotto. Ma quando al mattino si è recata a riprenderla ha scoperto che il danno era di gran lunga superiore. A fianco del volante c’era un enorme buco perché il sistema di infotainment era stato asportato. un danno quantificato in circa 3-4 mila euro. Di certo il pezzo che è stato rubato finirà nel mercato nero dei ricambi. Un episodio, questo, che in città appare tutt’altro che isolato. Sempre più di frequente accadono purtroppo furti all'interno delle autovetture.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.