Incidente stradale, schianto sulla Pievaiola: ferito un uomo. Traffico in tilt

17 settembre 2020 a

a

a

Un incidente stradale si è verificato nelle primissime ore del mattino sulla Pievaiola. Il bilancio è di un uomo ferito, trasportato in ospedale, ma pesanti sono state soprattutto le ripercussioni sul traffico. Il sinistro, infatti, è avvenuto all'altezza del carcere di Capanne, nel territorio provinciale di Perugia. In quel punto sono in corso lavori che già rendono problematica la circolazione. L'incidente, ha ovviamente aggravato la situazione a causa dei mezzi rimasti fermi sulla strada e dei rilievi del caso. Una vettura ha tamponato un mezzo pesante. Il conducente è stato trasportato all'ospedale dagli uomini del 118. Ingenti danni alla vettura. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.