Volo Ryanair da Perugia a Palermo, si comincia il 27 ottobre. Biglietti da 24.99 euro

15 settembre 2020 a

a

a

Da martedì 27 ottobre Perugia sarà più vicina a Palermo. Ryanair collegherà l’areoporto San Francesco di Perugia-Sant’Egidio con Palermo, capoluogo e perla normanna e araba della Sicilia. Prezzo di lancio del biglietto di andata 24,99 euro. Le prenotazioni sono già possibili sul sito della compagnia low cost. Nella prossima primavera prenderà invece il via il volo per Vienna, annunciato lo scorso anno per la fine di marzo ma bloccato dall’arrivo dell’emergenza Covid. Il volo partirà dal 30 marzo 2021, con doppia frequenza settimanale, il martedì e il sabato. Tra i primi voli a ripartire dopo il lockdown c’era stato quello per Catania.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.