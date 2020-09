Perugia, inaugurata la nuova Incoop. Punto vendita veloce per la spesa quotidiana

11 settembre 2020 a

E' stato aperto a Perugia, nel quartiere di San Sisto, in via Santa Caterina da Siena, il nuovo negozio, con l’insegna Incoop, del gruppo Coop Centro Italia. Vicinanza, comodità, velocità sono infatti i concetti chiave alla base del negozio, complementare allo storico punto vendita Coop del centro commerciale Il Triangolo più adatto per la spesa settimanale, che avvicina ancora di più Coop Centro Italia al territorio e alle persone che ci vivono per rispondere in maniera più attenta e puntuale alle loro esigenze. Nel nuovo Incoop di San Sisto infatti tutto è pensato per rendere il tempo di acquisto più proficuo attraverso un assortimento facile, ideale per la spesa quotidiana, caratterizzato da una proposta incentrata sulla convenienza e sulla qualità del prodotto a marchio Coop e su tanti prodotti freschi.



