Perugia, ruba 100 euro di merce in un supermercato: denunciato

11 settembre 2020 a

a

a

E’ stato trovato dagli uomini della sicurezza che lo hanno visto mentre prendeva prodotti dagli scaffali e li metteva nello zaino. Alle casse ha pagato solo ciò che era visibile, e non pensava che pochi metri dopo sarebbe stato fermato dalla polizia che nel frattempo era stata chiamata.

Gli agenti della squadra volante della questura di Perugia, guidata dal commissario Monica Corneli, invece non lo hanno nemmeno dovuto perquisire. Una volta vistosi scoperto infatti, l’uomo un cittadino romeno di 39 anni, ha tirato fuori spontaneamente tutto quello che aveva nascosto dentro lo zaino: circa 100 euro di shampoo e creme corpo, dentifrici e altri prodotti per l’igiene quotidiana.

Il 39enne è stato quindi identificato e dopo gli accertamenti del caso è stato denunciato a piede libero per furto. La merce rubata è stata invece restituita ai titolari del negozio del centro commerciale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.