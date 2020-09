Perugia, truffa del gasolio: scoperte compensazioni milionarie indebite

11 settembre 2020 a

Compensazioni indebite per quasi due milioni di euro. E’ quanto hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Perugia, spesso coinvolta in indagini, come questa, riguardanti l’importazione del gasolio dall’estero. In questo senso, nell’ambito delle attività di controllo nel settore delle agevolazioni fiscali a favore degli autotrasportatori, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Perugia, con accertamenti mirati espletati nel corso del 2020, hanno scoperto la fruizione irregolare, da parte di società operanti nel territorio umbro, di agevolazioni di accisa sul gasolio.

La scoperta si è resa possibile grazie all’utilizzo delle banche dati in uso all’Agenzia, alla successiva attività di controllo e all’analisi della documentazione fiscale riguardante l’acquisto di gasolio negli ultimi 5 anni, tra cui dichiarazioni presentate, documenti di trasporto, fatture, autorizzazioni e licenze degli impianti di distribuzione carburanti per uso proprio.

Dai controlli sono emerse compensazioni indebite per oltre 1.750.000 euro in violazione delle disposizioni previste dal Regolamento relativo. Inoltre sono state constatate sanzioni amministrative di importo complessivo da 1.777.000 euro a 3.392.000 euro.



