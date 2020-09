Falegnameria Marri, la band di Perugia sul palco di Sanremo Rock & Trend

Giorgia Spitoni 07 settembre 2020 a

Diverse personalità ma una grande passione comune, la musica. Si chiama Falegnameria Marri la band perugina che solca il palco dell’Ariston in occasione di Sanremo Rock & Trend, il festival dedicato alla musica emergente live in programma fino al 12 settembre. Premiato come il miglior Festival Rock Europeo, dagli anni ’80 è trampolino di lancio per giovani artisti, battezzando per alcuni, da Carmen Consoli a Ligabue, una carriera di successo. Sfiorano quota 10mila le candidature ma sono solo 230 i talenti selezionati per la 33esima edizione dell’evento dal carattere internazionale. Dell’Umbria si fanno ambasciatori otto ragazzi in salopette sulle note di En Carpinterìa. “Siamo un gruppo di amici, prima che musicale. Abbiamo iniziato per gioco a comporre qualche pezzo, trascorrendo il tempo libero dagli impegni scolastici nella falegnameria di famiglia dei gemelli Marri che è per noi un luogo di ritrovo”, racconta Samuele, voce e chitarra. “Abbiamo esordito l’anno scorso con Unimusic, il concorso indetto dall’Adisu di Perugia, e abbiamo vinto la gara a L’Umbria che spacca. Da lì, abbiamo inciso un album, Ritmi Bizzarri, e ora eccoci a Sanremo. Un’opportunità unica per farci ascoltare ai piani alti e trovare qualcuno che voglia investire sul nostro progetto”.

