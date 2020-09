Perugia, sosta selvaggia in via dei Priori e nella zona della Cupa. Le proteste dei cittadini

01 settembre 2020 a

A Perugia autovetture sopra ai marciapiedi, l’una accanto all’altra senza neanche lo spazio per passare o entrare nelle proprie abitazioni. Sosta selvaggia in via dei Priori e nella zona della Cupa. A segnalare altri episodi di automobilisti scorretti sono gli utenti del gruppo Facebook Perugia sosta selvaggia. In particolare la signora Dorotea che ha postato la foto di piazzetta Santo Stefano dove si vedono autovetture parcheggiate in tutti i modi, visto che non c’è segnaletica orizzontale. Segue una raffica di commenti che chiedono soprattutto l’intervento della polizia locale.

In un altro post Giorgio Bistocchi segnala la difficoltà a rientrare con la propria macchina. “Ho l’ingresso auto in via Arturo Checchi, davanti alla stazione minimetro Cupa. Ho una siepe che delimita il giardino con il marciapiede. Ogni volta che chiamo i giardinieri per potare la siepe - scrive - devono tornare sempre il giorno dopo perché i soliti ignoti parcheggiano lungo la siepe impedendo la potatura. Una volta passavano per fare le contravvenzioni ... ora? Spariti i vigili !”.