Festival del cinema di Venezia, apertura con il film dell'attore perugino Jacopo Costantini

A destra il giovane attore perugino Jacopo Costantini

Il Festival del Cinema di Venezia sarà aperto dal film "Est. Dittatura last minute", che vede al centro il giovane attore perugino Jacopo Costantini. Dopo diverse esperienze sul palco, un ruolo da coprotagonista in un film, Jacopo Costantini, attore perugino, non vede l'ora di presentarsi il 3 settembre al Lido per l'anteprima ufficiale di Est. (Dittatura last minute), opera seconda di Antonio Pisu. Il film sarà presentato come opera d’apertura della Sezione non competitiva Notti Veneziane – L’Isola degli Autori alla selezione delle Giornate degli Autori che si terranno dal 2 al 12 settembre. Si tratta di un road-movie ambientato alla vigilia della caduta del muro di Berlino, tratto da una storia vera, e girato tra il cesenate e la Romania. Le riprese si sono concluse a dicembre in Transilvania. Insieme a Jacopo, nel ruolo di protagonista, c'è Lodo Guenzi, voce e chitarra de Lo Stato Sociale e diplomato all’accademia di Arte Drammatica Nico Pepe - che con il film Est. Dittatura Last Minute fa il suo esordio sul grande schermo. A chiudere il trio dei protagonisti Matteo Gatta, anche lui al debutto nel mondo del cinema. Volto noto in città, soprattutto tra i frequentatori dei cinema e del centro storico di Perugia, Jacopo ha iniziato a recitare al Liceo Alessi.