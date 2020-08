Perugia, incidente stradale sul raccordo: morto a 38 anni dipendente di azienda di Valfabbrica

24 agosto 2020 a

a

a

E' un uomo di 38 anni, di Perugia, il conducente del mezzo pesante che nella mattina di lunedì 24 agosto, intorno alle 10.35, si è ribaltato sulla rampa dello svincolo di Corciano, sul raccordo Perugia-Bettolle. L'uomo, dipendente di una azienda di Valfabbrica, che in quel momento trasportava tondini in ferro per uso edile, è morto nell'incidente, che non ha tuttavia coinvolto altri veicoli. Sul posto si sono subito portati una squadra dei vigili del fuoco di Perugia, la polizia stradale, il personale sanitario del 118 e dell'Anas, per la regolazione del traffico. Per lui, purtroppo, non c'è stato però nulla da fare.