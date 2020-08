Perugia, festa per l'indipendenza del Gabon. Proteste e polemica per la grigliata

24 agosto 2020 a

Tornano gli eventi dell’associazione Natura Urbana al parco Chico Mendez di Perugia. Una festa, nel rispetto delle misure anti Covid, è stata organizzata sabato 22 agosto, nell’area verde. Secondo quanto emerge si trattava della celebrazione dell’indipendenza del Gabon. “Come Natura Urbana (l’associazIone che gestisce il parco, ndr) abbiamo voluto dare quello che è un bellissismo segnale di fraternità e rispetto reciproco e di quella voglia di creare emozioni ed esempi giusti di collaborazione”, spiega Daniele Ercolani, il presidente dell'associazione che gestisce il parco. Questo tuttavia non ha placato le polemiche nate per l’evento ed esternate dai residenti nella zona nel gruppo Facebook “Genitori del parco Chico Mendez” in cui si punta il dito sulla grigliata fatta dalle persone presenti e poi bloccata dall’ associazione per mancanza di permessi. (Nella foto una veduta del parco).