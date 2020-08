Coronavirus in Umbria, a Perugia positiva anche la figlia della badante. Sintomi lievi

14 agosto 2020 a

a

a

In Umbria oltre al ragazzo di Marsciano risultato positivo al Covid dopo essere rientrato da una vacanza in Romagna, oggi 14 agosto va registrato purtroppo un altro caso, il decimo della giornata. Si tratta di una giovane donna che vive a Perugia. E' la figlia della badante di 63 anni appena tornata da un viaggio in Albania, suo Paese di origine, che era risultata contagiata durante l'isolamento domiciliare (in ottempranza al decreto governativo). Dopo la comparsa dei primi sintomi si era sottoposta al tampone. Sono in isolamento anche il marito e la figlia e oggi proprio quest'ultima è stata dichiarata affetta da Coronavirus dopo l'esame. La donna è a casa, i sintomi sono lievi.