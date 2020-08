Ragazza 19enne di Perugia trovata nuda in spiaggia a Cattolica. Non ricorda nulla, si indaga per violenza sessuale

08 agosto 2020 a

Una ragazza di Perugia di 19 anni è stata trovata nuda sulla spiaggia di Cattolica. Sono stati due turisti ad allertare 118 e carabinieri, preoccupati delle condizioni della giovane che appariva totalmente disorientata. La vicenda, come riporta il Corriere della Sera, è accaduta alle 4.30 di venerdì 7 agosto. La perugina, in vacanza con la sua famiglia, ha raccontato di essere stata a ballare in una discoteca e di aver bevuto. Non ricordava praticamente nulla della serata, ma avvertiva forti dolori a basso ventre e genitali e con essi il timore di essere stata vittima di una violenza sessuale. I primi accertamenti in ospedale non hanno evidenziato segni di stupro. Nonostante ciò gli inquirenti hanno fatto effettuare esami approfonditi di cui sono ancora attesi gli esiti. La diciannovenne non aveva assunto sostanze stupefacenti (come hanno confermato gli esami tossicologici) ma aveva bevuto molto. La procura ha aperto un fascicolo e gli inquirenti sperano che possano essere utili le immagini degli impianti di videosorveglianza della spiaggia e della discoteca.