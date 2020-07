Perugia, Scuola di giornalismo: ecco il bando. Disponibili 18 posti. Domande entro il 19 settembre

27 luglio 2020 a

In Umbria al via il bando per la selezione dei 18 allievi della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Le domande per partecipare al quindicesimo biennio devono essere presentate entro il 19 settembre. Gli allievi ammessi al corso 2020-2022 saranno iscritti nel registro dei praticanti dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e dopo due anni potranno accedere all’esame di idoneità per diventare giornalisti professionisti. La quota di iscrizione, rimasta invariata negli ultimi 4 bienni, è di seimila euro all’anno. Per favorire l’ingresso alla Scuola sono previste alcune borse di studio assegnate in base al merito e alle condizioni economiche familiari.

La frequenza al corso è obbligatoria e l’obiettivo è quello di formare giornalisti in grado di operare su tutte le piattaforme, anche le più avanzate: dalla carta stampata alla televisione, dal web alla radio al foto-giornalismo digitale, con un specifica competenza nel campo dell'audio-video, ormai centrale in tutte le attività editoriali su Internet e sui social-media. Il biennio, tenuto da giornalisti di chiara fama e da docenti universitari, si svolge nella sede del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, a Ponte Felcino, Perugia.

I praticanti disporranno dei più moderni strumenti multimediali, di telecamere personali, di otto salette di montaggio, di pc individuali collegati in rete e alle agenzie di stampa italiane ed estere, di moderni software di impaginazione e grafica, e saranno impegnati nella realizzazione di telegiornali, giornali-radio, news online e del magazine cartaceo “Quattro colonne”. C’è anche la possibilità di alloggiare nella forestiera della Scuola, affittando uno dei tanti mini-appartamenti. La selezione per esami e titoli (serve almeno una laurea triennale) si svolgerà a partire dalla metà di ottobre, secondo quanto prescrive il bando scaricabile dal sito www.centrogiornalismo.it.