Perugia, donna cade per le buche. Il marito: "Il Comune non fa manutenzione da otto anni". E scrive a Romizi

Alessandra Borghi 15 luglio 2020 a

a

a

“Mia moglie a Perugia è caduta a causa di una buca. Si è scansata mentre si incrociavano due auto provenienti da opposte direzioni. Il fatto è che via Maria Bonaparte Valentini, oltre a essere stretta e percorsa spesso a folle velocità, è piena di voragini”. Così Luigi Bartolini, 84 anni, racconta la disavventura della moglie, Milvia Tomassoni, e, insieme, il degrado in cui è scivolata quel punto del quartiere di Elce. La signora, dopo aver fatto la spesa in via Annibale Vecchi, la mattina del 6 luglio tornava a casa in via Valentini, quando, per togliersi dalla trafficata carreggiata è finita a terra inciampando per l’asfalto sconnesso. Tanto lo spavento, oltre alle lesioni alle ginocchia. La via che arriva fino alla scuola media Leonardo da Vinci, peraltro, è priva di marciapiedi e afflitta da problemi di sosta selvaggia. Il corrimano di ferro è tutto arrugginito. “Non fanno manutenzione da otto anni. Per questo ho scritto al sindaco Andrea Romizi: non vogliamo alcun risarcimento, ma che intervengano per eliminare le buche e fare opere utili al quartiere”, rende noto Bartolini che ora spera in una risposta.