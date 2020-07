Perugia, donna scippata a Ponte San Giovanni all'uscita dal supermercato

08 luglio 2020 a

a

a

A Perugia una donna è stata scippata lunedì pomeriggio. E' accaduto a Ponte San Giovanni. Era appena uscita dal supermercato, dove aveva fatto spesa, quando è stata vittima di un balordo che le ha strappato di dosso la borsa in cui custodiva soldi, documenti e chiavi. La donna, una straniera di origine asiatica, da tempo residente in zona, fortunatamente non è rimasta ferita, ma è stata soccorsa dai carabinieri in stato di choc. Il responsabile della rapina aveva il volto coperto dalla mascherina e quindi è molto difficile il riconoscimento, anche in presenza di immagini di telecamere di sicurezza. I carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni comandati da Mirko Fringuello, però, si sono già fatti un’idea e potrebbero essere sulla buona strada per individuare lo scippatore.