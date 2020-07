Incendio in una palazzina di dodici appartamenti: famiglie evacuate

Alessandro Antonini 06 luglio 2020 a

Prendono fuoco i contatori di una palazzina con 12 appartamenti: tutte le famiglie evacuate. E' successo a Città di Castello lunedì 6 luglio, poco dopo pranzo. Sono intervenute la squadra tifernate dei vigili del fuoco e l'autoscala proveniente da Perugia. L'incendio si è propagato dai contatori Enel in una palazzina con 12 appartamenti in via Martiri della Libertà. Il fumo - fanno sapere i pompieri - ha interessato tutto il palazzo e gli stessi appartamenti. Le famiglie presenti all'interno sono state evacuate per precauzione. I vigili dopo aver sedato le fiamme dei contatori - che non si sono propagate ad altri ambienti - stanno lavorando per accertare le cause di quello che già in fase preliminare viene considerato un corto circuito.