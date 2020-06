Venti anni senza Vittorio Gassman. Quando al Carosello era protagonista degli spot della Perugina

Julie Mary Marini 28 giugno 2020 a

29 giugno 2000, 29 giugno 2020 (domani). Venti anni senza Vittorio Gassman. L'attore, regista, sceneggiatore e scrittore italiano si spegneva venti anni fa per un attacco cardiaco durante il sonno. Avrebbe compiuto 78 anni il primo settembre successivo. Programmi televisivi e docufilm si accavallano in questi giorni sulle emittenti nazionali per ricordare quello che viene considerato uno dei migliori attori italiani di sempre, sia sul piccole e grande schermo, che sul palco teatrale. Gassman è un vero e proprio simbolo della storia del cine-teatro italiano, non a caso soprannominato il Mattatore. E il ventennale della morte rappresenta l'occasione per ricordare il legame... pubblicitario tra Vittorio Gassman e Perugia.

Era il primo febbraio del 1957 quando andava in onda la prima puntata di Carosello e nello stesso anno iniziavano gli spot della Perugina. Tra i testimonial proprio Vittorio Gassman. Forse fa sorridere ora riguardare gli spot di allora, andati in onda tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta, ma fa anche riflettere sull'impatto che in quegli anni aveva l'azienda umbra su tutto il Paese.

In quel periodo Gassman non fu l'unico grande personaggio a fare pubblicità ai Baci. Come ricorda il sito dell'azienda seguirono altri personaggi importanti del mondo dello spettacolo. Due nomi su tutti: Corrado e Frank Sinatra.