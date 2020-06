Rateizzazioni e sospensioni di tasse e tributi, il Comune di Perugia approva nuovo regolamento

25 giugno 2020 a

La giunta di Palazzo dei Priori ha approvato il nuovo regolamento Imu, E' previsto che "in casi eccezionali di necessità e urgenza estreme, si consente Giunta Comunale di sospendere o differire i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall’emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, in maniera tempestiva e coerente con l’urgenza dettata da eventuali situazioni di emergenza". Gli articoli 4 e 12, così modificati, introducono questa previsione e la disciplinano. Il regolamento entrerà in vigore una volta completato l’iter di approvazione in commissione e, infine, in consiglio comunale con effetto a partire dal 1° gennaio 2020. Inoltre, l’esecutivo ha approvato anche le modifiche al Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie,