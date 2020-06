Perugia, aggredisce la sorella e la ferisce con pezzi di vetro: il giudice convalida l'arresto

17 giugno 2020 a

a

a

Arresto convalidato dal tribunale di Perugia per il 26enne, italiano originario dell'Ecuador , fermato martedì 16 giugno dagli agenti della questura di Perugia per l' aggressione della sorella , ferita in varie parti del corpo con pezzi di vetro. Nei confronti dell'uomo è stata disposta anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi che frequentemente abitualmente. Il 26enne è stato raggiunto anche da un altro provvedimento, questo disposto dal questore: foglio di via obbligatorio dal comune di Perugia e divieto di rientro per i tre anni passati, meno che non sia concessa l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria .