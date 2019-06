Salvini torna in Umbria

Dopo la tappa di Foligno, Matteo Salvini andrà a Marsciano in vista del ballottaggio, per sostenere Francesca Mele candidata a sindaco per il centrodestra. L'appuntamento è per mercoledì 5 giugno alle ore 18.30 in piazza della Vittoria (davanti al bar Centrale). Il tour in Umbria del vicepremier si concluderà in serata a Orvieto.