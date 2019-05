Sanità, Bocci interrogato per due ore

Oltre due ore di interrogatorio con il gip che lo ha relegato ai domiciliari. L'ex segretario del Pd dell'Umbria, Gianpiero Bocci, è stato ascoltato a lungo dal giudice a cui ha chiesto di poter tornare in libertà. I pm hanno dato parere negativo. Bocci, accompagnato dagli avvocati David Brunelli e Alessandro Diddi, è arrivato poco prima di mezzogiorno entrando dall'ingresso principale. Poco prima i suoi legali, così come molti degli altri avvocati hanno preso parte all'udienza dinanzi al tribunale del Riesame in cui sono stati discussi due appelli della Procura e tre dei dirigenti dell'ospedale sospesi. I pm Mario Formisano e Paolo Abbritti chiedono al Riesame il riconoscimento dell'associazione per delinquere e il ripristino degli arresti domiciliari per l'ex assessore, Luca Barberini, scarcerato su disposizione del gip D'Andria. I dirigenti sospesi, che lunedì si sono avvalsi della facoltà di non rispondere con i magistrati vorrebbero vedersi revocata l'interdittiva. Le decisioni dei giudici sono attese nelle prossime ore.