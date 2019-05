Chiacchieroni: "Giusto respingere dimissioni Marini"

"Andare ad uno scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale per chiedere il giudizio degli elettori solo qualche mese prima della sua scadenza naturale, prevista per la primavera prossima, lo riteniamo un atto non giustificato e accettabile solo da chi intende, come la Lega e i 5 stelle, speculare come degli avvoltoi su una vicenda giudiziaria analoga a quelle che li coinvolgono in molte altre regioni d'Italia". Così, il presidente del gruppo del Pd in consiglio regionale, Gianfranco Chiacchieroni, in una nota emessa stamane dopo che ieri la maggioranza dei consiglieri ha respinto le dimissioni della presidente Catiuscia Marini, col suo voto, che è stato determinante. Mentre la polemica fuori e dentro il partito imperversa, Chiacchieroni va per la sua strada. "Nella mia qualità di Presidente del gruppo consiliare regionale del Pd non posso che esprimere un giudizio particolarmente positivo sull'esito a cui si è giunti dopo un approfondito dibattito nella massima assemblea rappresentativa dell'Umbria.

La maggioranza di centrosinistra unita ha respinto le dimissioni che nelle settimane scorse aveva presentato la Presidente Marini.Questo atto esprime la volontà del centrosinistra di riconfermare il giudizio positivo sull'azione di governo compiuto da questa giunta e da questa amministrazione. Al tempo stesso siamo consapevoli di dover approfondire una riflessione al nostro interno e con la popolazione per rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini. In questo quadro auspichiamo che la stessa Presidente della giunta tenga conto del sostegno raccolto oggi nell'Assemblea Legislativa in modo da giungere,dopo le elezioni europee e comunali,ad una sua positiva determinazione".