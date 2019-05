La presidente Marini arriva in consiglio

La presidente della giunta regionale Catiuscia Marini è arrivata in consiglio regionale martedì 7 maggio per riferire in aula sue dimissioni a seguito dell'inchiesta sui concorsi truccati in sanità. Il discorso della Marini è atteso in mattinata. È in corso la riunione dei capigruppo per stabilire l'iter dei lavori. È stata depositata mozione da parte del centrosinistra in cui si respinge la prospettiva di uno scioglimento immediato del consiglio.

IN AGGIORNAMENTO