Arriva Salvini per il candidato del centrodestra

Il leader della Lega, Matteo Salvini, domenica 5 maggio sarà a Foligno (ore 13.30) in sostegno della coalizione di centrodestra - che candida a sindaco Stefano Zuccarini - in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio. Ritorno in Umbria per il ministro dell'Interno, a pochi giorni dal comizio in piazza Italia a Perugia, all'indomani delle dimissioni di Catiuscia Marini da presidente della giunta regionale (guarda il video).