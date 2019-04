Elezioni, presentate le liste in 63 Comuni

Alle 12 di sabato 27 aprile liste presentate nei 63 Comuni umbri che domenica 26 maggio andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale. Di questi 63 Comuni 41 compreso il capoluogo di regione sono in provincia di Perugia, mentre i restanti 22 in quella di Terni. In percentuale il 68,5 per cento del corpo elettorale umbro è chiamato a far conoscere i suoi orientamenti. Si voterà in otto Comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Eventuale ballottaggio il 9 giugno che potrebbe interessare, in ordine di grandezza, Perugia (162.449 abitanti), Foligno (56.045), Gubbio (32.432), Bastia Umbra (21.653), Orvieto (21.064), Marsciano (18.701), Gualdo Tadino (15.453) e Castiglione del Lago (15.422).