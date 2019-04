Elezioni comunali di Perugia: Lega al fianco di Romizi, presentata la lista

E' stato il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, a presentare alla sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, i 32 candidati della lista del Carroccio alle prossime elezioni comunali di Perugia.

Nel ribadire il supporto della Lega al candidato sindaco Andrea Romizi, come valore aggiunto per portare a termine ciò che finora non è stato fatto, Caparvi ha ribadito l'impegno della lega “con ambizione e senza presunzione. Non possiamo più permetterci di lasciare la Regione a chi ne ha fatto una rete clientelare”.