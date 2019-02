Affluenza bassa nelle due Province

Domenica 3 febbraio si è votato per il rinnovo dei consigli provinciali di Perugia e Terni. Affluenza molto bassa. In provincia di Perugia hanno votato 592 aventi diritto, pari al 71,2%. Urne chiuse alle 20 in Provincia di Terni. Secondo i dati dell’ufficio elettorale ha votato il 69,3 per cento. Hanno espresso la loro preferenza 285 aventi diritto su un totale di 411. Lo spoglio elettorale inizierà lunedì mattina 4 febbraio alle 8.