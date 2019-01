Il "regalo" del sottosegretario della Lega al sindaco

“Scusate ma Romizi mi ha trattenuto più del previsto, gli ho portato un regalo che gli consentirà di chiudere il bilancio: ora non ha più motivi per non candidarsi, sarà il nostro sindaco”. Stefano Candiani, sottosegretario all’Interno, nella tarda serata di venerdì 18 gennaio è arrivato in visita alla redazione del Corriere, al termine di una giornata iniziata con una visita a Norcia - dove ha rassicurato il mantenimento del presidio dei vigili del fuoco - e proseguita a Perugia, prima con un incontro in Prefettura e poi in Comune dall’attuale sindaco, Andrea Romizi.

Quale sarebbe il regalo che gli ha portato?

“Siamo riusciti a trovare i 110 milioni necessari a riportare a 300 milioni il contributo previsto dal governo per i Comuni per compensare il mancato gettito di Imu e Tasi".



Intervista integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 19 gennaio