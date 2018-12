Regione, bilancio di fine anno: "Serve una marcia in più sulla ricostruzione"

"Auspichiamo risorse e criteri normativi adeguati da parte del governo per favorire la ricostruzione che, effettivamente, fatica ad andare avanti". A dirlo è stata la presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, durante la conferenza di fine anno dell'ufficio di presidenza di palazzo Cesaroni, insieme ai colleghi Marco Vinicio Guasticchi e Valerio Mancini. La Porzi ha ricordato i risultati dei lavori dell'assemblea nel corso dell'anno (31 sedute d'aula con 14 proposte di legge regionali approvate, 20 mozioni, 4 ordini del giorno e 9 risoluzioni), i tagli al costo dell'ente (pari a 18,33 milioni per il 2019 rispetto ai 22,28 del 2010) e il coinvolgimento degli studenti nella conoscenza delle istituzioni regionali (dal 1982 ad oggi ben 192.453 giovani hanno visitato palazzo Cesaroni).

Nel suo intervento, la Porzi ha evidenziato l'impegno dell'assemblea per la ricostruzione e lo sviluppo economico, annunciando che la discussione in aula vedrà come protagonisti, su tutti, i temi "del lavoro e del piano sanitario regionale", lodando anche "i molti temi su cui c'è stata l'unanimità anche con le forze di opposizione".

Qualche scintilla con Mancini sulla poca partecipazione "con il Parlamento nella discussione della manovra" e sulla presenza in Umbria di membri del governo, "di cui in molti casi lo abbiamo appreso solo dai giornali". Un governo con cui Mancini auspica invece "una sinergia per affrontare temi cruciali per l'Umbria, di cui i consiglieri devono rappresentare le priorità al governo regionale". Un governo che, secondo Guasticchi, dovrebbe anche "sanare il vulnus delle Province, restituendogli dignità, funzioni, risorse e il principio di eleggibilità".



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 29 dicembre