Consiglieri morosi, ecco tutti i nomi

Cinque nomi di consiglieri comunali in carica, decine di cartelle a decine di migliaia di euro. Notifiche per ritardi di pagamento su vari fronti, dai rifiuti a multe, compresi i tributi del Comune di Perugia. Gli uffici hanno concluso la ricerca delle situazioni debitorie al Comune di Perugia al mese di agosto 2018. Ecco i nomi dei morosi che hanno pagato. Per l'assessore Francesco Calabrese ci sono sette cartelle pagate o finite di pagare il 27 di agosto, per il consigliere Carmine Camicia una del 24 dello stesso mese, idem per Giuseppe Cenci, rateizzata. Quindici le cartelle pagate sempre alla fine del mese da Armando Fronduti, tutte in definizione agevolata. Altra cartella rateizzata ma il 19 luglio del 2016 quella pagata da Stefano Mignini. Nove le cartelle finite di pagare da Massimo Perari in definizione agevolata sempre ad agosto. Ossia dopo la richiesta accesso atti e le polemiche scoppiate per il caso dei consiglieri morosi. La procedura di incompatibilità non è stata avviata e a pagamenti avvenuti non è più attivabile. Dopo un approfondimento chiesto dagli uffici comunali, risulta anche non ipotizzabile la falsa dichiarazione, visto che la dicitura sottoscritta al momento dell'elezione nel 2014 non è configurabile come autocertificazione.

Servizio completo nell'edizione del Corriere dell'Umbria del 4 ottobre