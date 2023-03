Cara Laura, ci mancherai. Il tuo sorriso resta con noi

21 marzo 2023 a

Il tuo sorriso, Laura, così solare, bello, spontaneo, contagioso. Il tuo sorriso lo porteremo sempre con noi. Ricordo il giorno in cui sei entrata per la prima volta nella redazione del Corriere a Foligno, dove c’era già una squadra di colleghi ben affiatata che lavorava con passione. Tu, Laura, sei arrivata portando una ventata di freschezza, gioia e positività che solo poche persone riescono a trasmettere. Erano le virtù che colpirono tutti noi e che ti fecero entrare nei nostri cuori senza lasciarti andare più via. Tra quelle scrivanie hai mosso i primi passi e fu chiaro che c’era stoffa in te per diventare giornalista: avevi intuito, caparbietà ed eri anche sfacciata il tanto che serve senza mai oltrepassare il confine del rispetto e dell’educazione.

Seria quando era il momento ma pronta alla battuta e a lasciarti andare a risate contagiose nei momenti in cui, sia durante che dopo il lavoro, ci fermavamo a parlare di qualsiasi argomento. Ci fu un momento particolare della mia vita, cara Laura, in cui tu sei stata la persona alla quale riuscivo a confidare questioni personali: la tua sensibilità, la tua voglia di vivere, la tua sincerità, il tuo saper ascoltare mi fecero scoprire un’amica vera, una persona speciale come poche. Sono stati anni bellissimi, quelli, non solo per me, ma per tutti i colleghi a nome dei quali oggi scrivo parole che non avrei mai immaginato neppure negli incubi peggiori. Tu, poi, ha scelto di seguire un’altra passione, quella per la politica e in poco tempo hai centrato importanti obiettivi, ti sei fatta apprezzare sempre grazie alle tue straordinarie doti.

Il nostro dolore ora è profondo e va di pari passo alla rabbia, al senso di frustrazione, di incredulità di fronte a un destino che non poteva essere più perfido e cattivo. Si può scivolare nella retorica, ma non in questo caso, non pensando a te e al vuoto incolmabile che lasci nella tua famiglia, a iniziare dalle tue adorate bimbe e da tuo marito, prima ancora che nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti, di ricevere il dono del tuo sorriso. Cara Laura, non so dove sei ora, ma di sicuro so dove dovresti essere: qui tra noi.

Alfredo Doni

