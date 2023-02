Elezioni regionali, i dati definitivi: al centrodestra 20 punti in più del centrosinistra. Precipita il Movimento 5 Stelle

Julie Mary Marini 14 febbraio 2023 a

a

a

Sono definitivi i dati delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Come avevano annunciato sondaggi ed exit poll, il centrodestra ha sbancato. Nel Lazio il nuovo governatore è Francesco Rocca che ha ottenuto il 53.88% dei consensi battendo nettamente il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato, che si è fermato al 33.50: venti punti di differenza. Terza Donatella Bianchi, esponente del Movimento 5 Stelle, al 10.76%. Alle urne soltanto il 37.2% degli aventi diritto, quasi 30 punti percentuali in meno rispetto al 2018.

Rocca e Fontana governatori di Lazio e Lombardia: il centrodestra oltre il 50%

In Lombardia ha votato il 41.68 degli elettori (nel 2018 era stato l'83.11%). Attilio Fontana confermato governatore con il 54.67% dei voti. Francesco Majorino (centrosinistra) si è fermato al 33.93%, mentre Letizia Moratti (Terzo polo) al 9.87%. Anche in questo caso venti punti percentuali (qualcosa di più) di differenza tra il centrodestra e il centrosinistra.

Berlusconi chiama Meloni e Salvini “Governo forte, sarà di legislatura”

Uno sguardo ai principali partiti. Nel Lazio Fratelli d'Italia ha ottenuto il 33.62%, confermandosi primo partito della coalizione. Lega e Forza Italia seguono lontani rispettivamente con 8.52 e 8.43. Il Partito Democratico ha ottenuto il 20.25, mentre Azione-Italia Viva il 4.87. Al Movimento 5 Stelle l'8.54. In Lombardia Fratelli d'Italia al 22.18%, alla Lega il 16.53 e a Forza Italia il 7.23. Nel centrosinistra 21.82 al Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle precipita al 3.93. Azione-Italia Viva al 4.25.

Video su questo argomento Regionali, Lollobrigida "Il centrodestra cresce"

I

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.