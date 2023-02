Elezioni regionali, il centrodestra oltre il 50%: Rocca e Fontana governatori di Lazio e Lombardia

13 febbraio 2023 a

a

a

Nonostante lo spoglio sia ancora in corso, Lazio e Lombardia hanno già i loro governatori: Francesco Rocca e Attilio Fontana, entrambi uomini della coalizione di centrodestra. Tutti e due ottengono più del 50% dei consensi. Fontana, presidente uscente della Lombardia, viene confermato a larga maggioranza, conquistando il 55% dei voti, quasi 25 punti in più di Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra. Letizia Moratti è intorno al 9.5%. Nel Lazio Francesco Rocca supera il 50%, circa 15 punti sopra Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra. Donatella Bianchi, esponente del Movimento 5 Stelle, è intorno al 11.5% (dati delle 20.30, spoglio in corso).

Stravince il centrodestra: Rocca presidente del Lazio, Fontana della Lombardia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.