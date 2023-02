Elezioni regionali, stravince il centrodestra: Rocca presidente del Lazio, Fontana della Lombardia

13 febbraio 2023 a

Il centrodestra stravince le elezioni regionali sia in Lombardia che nel Lazio, questo almeno secondo gli exit poll, in linea con i sondaggi che erano stati effettuati nelle settimane precedenti al voto. In Lombardia Attilio Fontana (foto in alto) sarebbe stato confermato governatore ottenendo tra il 49.5 e il 53.5% dei voti. Il candidato del centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, si sarebbe fermato tra il 33 e il 37%, mentre Letizia Moratti, candidata del terzo polo, tra i 9.5 e il 13.5%.

Notevole il distacco anche nel Lazio. Francesco Rocca (foto qui sopra) avrebbe superato il 50%: è considerato tra il 50.5 e il 54.5. Alessio D'Amato (centrosinistra) è tra il 30 e il 34%, mentre Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle) tra il 10.5 e il 14.5. Il centrodestra, dunque, si conferma alla guida della Lombardia e conquista il Lazio. Crolla l'affluenza: 41.8%

