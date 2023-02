Tesei: "Le parole di Salvini fanno piacere. Io disponibile a ricandidarmi"

13 febbraio 2023 a

a

a

"Occorre continuare a lavorare per il bene dell'Umbria. Se resto la migliore candidata del centrodestra a presidente della Regione, come ha detto Salvini? Non lo dovete chiedere a me". L'Agenzia Ansa ha riportato sul suo sito il breve commento di Donatella Tesei, governatrice dell'Umbria, sul dibattito ormai in corso su una sua possibile ricandidatura. Era stato Francesco Lollobrigida, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, ad aprire "la partita", spiegando che un rimpasto in giunta (in cui Fdi avrebbe dovuto ottenere più spazio) ormai non ha più senso e che le valutazioni sull'operato di Tesei saranno fatte a fine mandato. Venerdì scorso è arrivata la risposta indiretta di Matteo Salvini, leader della Lega, che dal palco della chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana, ha dichiarato che Donatella Tesei sarà la miglior candidata del centrodestra. Parole a cui Fdi non ha replicato. L'Ansa ha poi sentito la governatrice: "Le parole che Salvini ha avuto per me - ha dichiarato - fanno piacere e la mia disponibilità per la ricandidatura alla presidenza della Regione c'è sempre stata".

Salvini cerca di blindare Tesei: "La più forte candidata del centrodestra". Fdi tace

