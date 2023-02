Salvini: "Tesei sarà la più forte candidata governatrice del centrodestra in Umbria". Fdi tace

12 febbraio 2023 a

“Donatella Tesei sarà la più forte candidata del centrodestra in Umbria". Sono parole di Matteo Salvini, pronunciate venerdì scorso durante la chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana, di nuovo in corsa per la presidenza della Lombardia. Il leader della Lega prova a blindare il secondo mandato della governatrice, messo in dubbio dagli alleati del centrodestra. Nei giorni scorsi Francesco Lollobrigida, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, annunciando che non aveva senso il rimpasto di giunta (atteso troppo a lungo da suo partito), aveva spiegato che il lavoro di Tesei sarà giudicato a fine mandato. Ora non ha voluto commentare le dichiarazioni di Salvini, linea tenuta anche da Franco Zaffini, portavoce regionale. Fdi, dunque, tace per ora. E' chiaro che nel centrodestra sia iniziato il braccio di ferro in vista delle candidature per le prossime elezioni regionali. Ma siamo soltanto all'inizio di una partita che si annuncia lunga e molto intensa e che sarà condizionata da quanto accadrà su tutti gli scenari politici, non solo quello regionale, ma anche quello nazionale.

Lega e Fratelli d'Italia si sfidano a Risiko. Nel centrosinistra il Gioco dell'Oca

