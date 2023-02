Elezioni regionali, si vota nel Lazio e in Lombardia. I candidati

12 febbraio 2023 a

a

a

Si vota in Lazio e Lombardia per le elezioni regionali. Elettori alle urne oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 13 febbraio, dalle 7 alle 15. La tornata chiama alle urne circa 12 milioni di persone. In entrambi i casi viene dichiarato governatore il candidato che ottiene più voti. Nel Lazio sono in corsa Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). In Lombardia sfida tra l’uscente Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo), Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Nel 2018 vinsero Nicola Zingaretti (centrosinistra) nel Lazio e Attilio Fontana in Lombardia.

Giunta regionale, Lollobrigida blocca il rimpasto: "A un anno e mezzo dal voto non è utile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.