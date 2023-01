Perugia, Ciprini: "Lavoro in Regione e vita da mamma. Ma la politica resta nel mio cuore"

Catia Turrioni 19 gennaio 2023 a

“Ho ripreso esattamente da dove avevo lasciato quasi dieci anni fa: sono tornata al mio lavoro in Regione, alla famiglia, mi godo finalmente il mio bambino e apprezzo il lusso di una vita tranquilla, senza ritmi frenetici. Ma la politica resta nel mio cuore”. Tiziana Ciprini - perugina, 46 anni, una laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - è stata per 9 anni, 6 mesi e 28 giorni parlamentare della Repubblica italiana con il Movimento 5 Stelle. Ora, per la regola dei due mandati propria del Movimento, non è più candidabile in alcun ruolo elettivo e dallo scorso mese di ottobre è tornata a una vita lontana dai riflettori.

Oggi Tiziana Ciprini è semplicemente una mamma che lavora. “Rispetto a tanti colleghi ex parlamentari – racconta - mi ritengo fortunata: un impiego pubblico rimane sempre un porto sicuro. Io ho ripreso il mio posto in Regione, mi occupo sempre di organizzazione e gestione del personale, ho ritrovato alcuni vecchi colleghi mentre altri, nel frattempo, sono andati in pensione. E’ chiaro che il lungo periodo di assenza ha influito negativamente sulla mia carriera professionale, nel senso che ho perso opportunità interne di crescita”.

Oggi per Tiziana Ciprini la politica è un hobby: “Faccio parte del comitato nazionale sulle politiche del lavoro del mio partito che è composto da quattro ex parlamentari e presieduto dalla ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo – spiega con soddisfazione - Il comitato ha la funzione di contribuire all’azione politica del Movimento 5 Stelle attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri e continuo a interfacciarmi con i parlamentari neoeletti. Siamo, insomma, una sorta di ghostonorevoli. Inoltre, è imminente la riorganizzazione del Movimento sui territori per la costituzione dei gruppi territoriali e il mio apporto al gruppo di Perugia sicuramente non mancherà”.

