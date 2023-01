Ricostruzione, Castelli: "Boccardo mi ha telefonato. Non ha niente contro di me"

05 gennaio 2023 a

a

a

Contatto telefonico tra l'arcivescovo Renato Boccardo e il senatore Guido Castelli, dopo le polemiche per la nomina dell'esponente di Fratelli d'Italia a commissario per la Ricostruzione post terremoto. E' lo stesso senatore a spiegarlo in diretta televisiva durante il programma Agorà su Rai 3: "Il vescovo Boccardo, lo ringrazio, mi ha telefonato, ha ritenuto di dire che non ha niente contro di me, è stata una telefonata tranquillissima". A Castelli era stato chiesto un commento sulle polemiche sorte dopo la sua nomina al posto di Giovanni Legnini.

L'arcivescovo critica la nomina di Castelli: "Schiaffo ai terremotati". Zaffini: "Frasi incomprensibili"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.