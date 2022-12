Meloni a Porta a Porta: "L'Italia non prenderà il Mes, posso firmare con il sangue". Stasera in tv 22 dicembre su Rai1

22 dicembre 2022 a

a

a

Se saremo capaci di cambiare l’Italia "ce lo dirà la storia, il tempo. Non ho paura di farlo. So a cosa vado incontro, so quali sono i poteri con i quali hai a che fare, le incrostazioni. So che è un lavoro difficilissimo, incontreremo molte trappole in questo percorso. Ma so anche che è alla portata", dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa a Porta a Porta.

Manovra, per i comuni capoluogo di provincia la possibilità di alzare la tassa di soggiorno sino a 10 euro

Sul Mes: "Secondo me non è un gran tema. La domanda che voglio fare, prima di entrare nel dibattito che ci sarà in Parlamento sulla ratifica o meno di una cosa poco utile, è: possiamo rendere utile questo strumento? Il direttore del Mes ha detto che sono aperti alla posizione dell’Italia, vorrei parlare con lui per capire se c’è un modo per prendere un fondo al quale nessuno accederà e fare un fondo utile per qualcuno. Finchè conto qualcosa, l’Italia non accede al Mes. Lo posso firmare col sangue" ha detto Meloni.

Manovra, provvedimento anti cinghiali: via libera abbattimento fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale in città

Sul tema migranti: "In questi anni abbiamo confuso due materie che non c’entravano nulla l’una con l’altra, il tema dei profughi e quello dell’immigrazione. Abbiamo penalizzato chi voleva rispettare le regole e voleva lavorare qui. Quelli che accogliamo noi sono, molto più banalmente, quelli che hanno i soldi da dare agli scafisti. Non credo che questo sia un modo intelligente di gestire il tema dei profughi e dell’immigrazione" ha detto il premier Meloni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.