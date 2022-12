Manovra, Meloni: "Non ci sarà esercizio provvisorio, garantisco rispetto dei tempi"

19 dicembre 2022 a

"Chi evoca l’esercizio provvisorio cerca l’esercizio provvisorio, forse è la cosa che loro vorrebbero. Noi andiamo avanti e mi sento di garantire che avremo una legge di bilancio nei tempi previsti" ha spiegato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Museo ebraico di Roma alla cerimonia di accensione della Chanukkià. Che poi ha aggiunto: "Vengo qua con una piccola grande vittoria. Siamo riusciti a spuntarla in Europa sul tetto al prezzo del gas, una battaglia che davano per spacciata e invece ci siamo riusciti".

Intanto fumata nera dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio che avrebbe dovuto fissare il calendario per l'esame della Manovra in Parlamento. La riunione, è stato spiegato al termine, è stata aggiornata e potrebbe tenersi stasera o domani. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dopo oltre un’ora di dibattito si è riservato di convocare una nuova capogruppo stasera o domattina dopo aver parlato col presidente della commissione Bilancio. La maggioranza ha ribadito che occorre chiudere l’esame in Aula al più tardi nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

