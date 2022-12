"Messi costretto ad alzare la coppa indossando un pigiama arabo": la dure critiche di Gasparri allo sceicco

19 dicembre 2022 a

a

a

Messi è stato costretto a ritirare la coppa indossando un pigiama. Lo sostiene Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, su RaiNews 24, commentando il successo dell'Argentina ai mondiali in Qatar e la premiazione. “Plaudo a Messi e all’Argentina ma questa vicenda del pigiama arabo, imposto da quello sceicco, ha fatto percepire un atteggiamento di prevaricazione con Messi che ha dovuto sollevare la coppa e fare la premiazione indossando una veste che non era la sua, coprendo la maglia della Nazionale. È stato un atto di invadenza molto spiacevole e non vorrei che fosse anche un messaggio culturale per dire domani comanderemo noi". Secondo il senatore "Messi doveva togliersi quel pigiamino nero e doveva ribellarsi a questa imposizione che ha un po’ inquinato una cerimonia di premiazione che riguardava la squadra argentina. È stata una pagina negativa che non cancella il valore di Messi ma ci fa capire come alcuni mussulmani siano invadenti, prepotenti e da respingere al mittente”.

Video su questo argomento Messi, Coppa del Mondo al cielo indossando il tradizionale abito del Qatar | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.