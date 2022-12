Meloni, "stravolgeremo pronostici su durata del Governo. Lunedì candidato regione Lazio". Fischi a Berlusconi

17 dicembre 2022 a

"A differenza di quello che sento dire tante volte non è una cosa che ho fatto da sola. Questa è la prima volta, da presidente di Fdi, in cui non mi occupo di una manifestazione come questa. Questa manifestazione è stata costruita senza di me, è stata fatta da una classe dirigente che è straordinaria. Io faccio il portabandiera ma da sola non avrei costruito questa storia" ha detto Giorgia Meloni alla festa di Fdi.

E ancora: "Questi 10 anni di Fratelli d’Italia sono una scommessa vinta" dice il premier in occasione del decennale di Fdi a Roma. "Come voi sapete benissimo - aggiunge - quando noi abbiamo dato vita a FdI tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto e nessuno prendeva in considerazione che un giorno avrebbe guidato questa nazione". Sull'attualità: "Nell’ultimo trimestre siamo cresciuti più di Francia, Spagna e Germania". E ancora: "Più della metà delle risorse le abbiamo usate per mettere in sicurezza le imprese. Quando, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse. Quando queste realtà legittimamente fanno le loro osservazioni, sono legittimi portatori di interessi, poi non hanno come noi la responsabilità di far quadrare il cerchio".

Mugugni e qualche fischio, dalla piazza di Fdi, per Silvio Berlusconi. I militanti di Fratelli d’Italia riuniti in Piazza del Popolo per il decennale del partito di Giorgia Meloni hanno iniziato a rumoreggiare verso la fine della proiezione del video-saluto del leader azzurro. "Vogliamo Giorgia...", ha urlato qualche militante, spazientito dai tempi lunghi dell’intervento del Cavaliere. In collegamento con la kermesse il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha scherzato: "Ho preparato un intervento di 56 minuti...". Meloni dal palco ha poi redarguito i suoi militanti con una battuta: "Da quando non ci sono più siete diventati indisciplinati...". E poi "Stravolgeremo i pronostici negativi anche sulla durata del Governo" annunciando per lunedì "il nome del candidato del centrodestra alla Regione Lazio".

