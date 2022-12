Il governo dice no al Mes. Giorgetti: "Istituzione in crisi"

15 dicembre 2022 a

"Siamo coscienti dell’impegno assunto dall’Italia e che allo stato tutti gli altri aderenti abbiano proceduto alla ratifica, ma, alla luce dei dati fattuali prima ricordati, emerge con chiarezza la necessità che la decisione di procedere o meno alla ratifica del Trattato sia preceduta da un adeguato e ampio dibattito in Parlamento, anche tenuto conto di quanto emerso dal recente atto di indirizzo approvato dalla Camera (la mozione del 22 novembre 2022) con cui si è impegnato il Governo a non approvare il disegno di legge di ratifica alla riforma del Trattato istitutivo del MES, alla luce dello stato dell’arte della procedura di ratifica in altri Stati membri e della relativa incidenza sull’evoluzione del quadro regolatorio europeo". Così il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera a un’interrogazione sul Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, anche alla luce del recente pronunciamento della Corte costituzionale tedesca. Giorgetti aggiunge che "il Mes appare un’istituzione in crisi e per il momento in cerca di una vocazione, in parte per colpa sua e in parte no. È un’istituzione impopolare: nessuno fra i Paesi europei ha voluto chiedere la sua linea di credito sanitaria, ad esempio. Quindi, l’impianto attuale del Trattato istitutivo del Mes appare non tenere conto del diverso contesto di riferimento e appare opportuno che a monte siano valutate modifiche relative al contenuto del meccanismo. A titolo esemplificativo, il Mes da strumento per la protezione delle crisi del debito sovrano e delle crisi bancarie deve trasformarsi, a nostro avviso, in un volano per il finanziamento degli investimenti" ha detto Giorgetti.

Quelle pronunciate oggi dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti circa il Mes "sono parole gravi e spero che in Europa non siano state ascoltate". Lo ha affermato Luigi Marattin, capogruppo di Azione-Italia Viva in Commissione Bilancio, nella replica al question time con il ministro Giorgetti, circa la richiesta di dare seguito all’impegno di ratificare il Mes. "Signor Ministro - incalza Marattin - lei la settimana scorsa è venuto in quest’aula e alla domanda" sulla ratifica italiana del Meccanismo «ha risposto ’quando si esprimerà la Corte Costituzionale tedesca": ma la corte - ricorda - "si è espressa l’altro giorno e oggi, se ho capito bene, lei sta dicendo che siccome il Mes è un ’istituto in forte crisì forse non lo ratifichiamo più".

