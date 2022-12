Reddito di cittadinanza, allo studio nuovi tagli per gli occupabili

15 dicembre 2022 a

Nuovo possibile taglio sul Reddito di cittadinanza: agli occupabili potrebbe essere versato per sette mesi e non otto come era stato annunciato in un primo momento. E' stato questo il tema della riunione di maggioranza che si è tenuto nella giornata di giovedì 14 dicembre. Un'ipotesi considerata "molto probabile" perché consentirebbe di risparmiare duecento milioni che verrebbero utilizzati dal governo in altra maniera. A spiegarlo a 24 Mattino su Radio 24 è stato Roberto Pella, deputato di Forza Italia e uno dei relatori della manovra. Tra le proposte per le quali occorrono fondi, anche quella della Cisl della rivalutazione piena delle pensioni anche se sono cinque volte il minimo (e non solo quattro). Allo studio anche la possibilità di abbassare a 30 euro la soglia per l'uso del Pos, aspetto del quale con l'Europa se ne è occupata direttamente la premier Giorgia Meloni. "Il maxiemendamento del Governo dovrebbe arrivare entro venerdì, io penso non oltre le ore 18, sarà poi firmato da noi relatori, quindi diciamo che il maxiemendamento si trasformerà in un emendamento dei relatori, a quel punto apriremo alla possibilità dei subemendamenti dell'opposizione".

