Giorgia Meloni in Senato sfida il M5S: "Per ottenere la pace Reddito di cittadinanza ai soldati russi?"

La premier Giorgia Meloni non ci va leggera con il Movimento 5 Stelle nell'aula del Senato, durante la replica agli interventi sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Il tema è la guerra tra Russia e Ucraina e provocatoriamente il presidente del Consiglio dei ministri propone il Reddito di cittadinanza ai soldati russi: "Tutti vogliamo la pace - dice - ma voi sembrate avere soluzioni che non ho, quindi aiutatemi a capire cosa intendete quando dite che volete i negoziati per la pace, spiegatemi questi contenuti per la pace: l'Ucraina deve arrendersi per ottenere la pace? Oppure chiedete l'immediato ritiro dei russi? Allora diteci come possiamo convincere i russi a ritirarsi possiamo proporre loro un reddito di cittadinanza per le truppe russe? Oppure dobbiamo concedergli i territori che si sono annessi?".

