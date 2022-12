Umbria, Donatella Tesei pronta a ricandidarsi alla presidenza della Regione

14 dicembre 2022 a

Donatella Tesei, governatrice dell'Umbria, pronta a candidarsi per il secondo mandato. E' stata la stessa presidente a sostenerlo, durante un'intervista rilasciata a Umbria Radio nel corso della trasmissione Burattini senza fili, dichiarazioni poi riprese dall'Agenzia Ansa. Secondo Tesei per vedere una svolta vera 2occorrono dieci anni di governo". La governatrice ha spiega che "chi ha iniziato un lavoro così importante come quello che stiamo facendo, anche per vedere l'impatto del Pnrr e della nuova programmazione comunitaria con i quali abbiamo portato a casa tantissime risorse, ha bisogno di vedere concretizzati i progetti". La governatrice ha aggiunto che "nel momento in cui ho accettato di candidarmi, ero consapevole di questo e senza contare tutti gli imprevisti che sono capitati, dalla pandemia alla guerra. Quindi abbiamo messo in campo piani straordinari e ora abbiamo bisogno anche di tempi normali per accompagnare un cambiamento di cui questa regione ha bisogno, che si sta intravedendo e che ha bisogno solo di essere completato". Un primo passo importante verso quelle che saranno le strategie della coalizione di centrodestra nelle prossime regionali. Ci sono importanti appuntamenti elettorali prima del voto in regione, in particolare il rinnovo dei sindaci di Terni e Perugia e la disponibilità di Donatella Tesei a una candidatura bis è destinata a influenzare anche queste due partite.

