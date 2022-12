Guerra, Crosetto: "Stop agli aiuti militari all'Ucraina quando ci sarà il tavolo di pace"

13 dicembre 2022 a

Gli aiuti militari dell'Italia all'Ucraina, termineranno quando ci sarà un tavolo di pace. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nella sua replica a seguito delle comunicazioni in aula al Senato, sulla cessione di mezzi, materiale ed equipaggiamenti militari in favore del Paese guidato da Zelensky. "Non voglio nascondere al Parlamento - ha detto ancora - che quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, pur non comportando oneri diretti e immediati nel lungo periodo, potrebbe incidere sulle nostre capacità. In questi due mesi - ha aggiunto - il ministero della Difesa e il governo non hanno fatto altro che dare attuazione alle scelte precedenti ai cinque decreti del governo Draghi, ereditati come impegni dal governo Meloni. Finora l'attuale governo non ha fatto alcuna scelta se non ribadire" che avrebbe tenuto la linea.

