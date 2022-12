Dl Rave, Ronzulli (Forza Italia): "Medici no-vax, non partecipo al voto per farli rientrare anticipatamente"

12 dicembre 2022 a

a

a

"Intervengo a titolo personale, non nascondendo un certo travaglio nel dover sottolineare l’unico aspetto che ritengo negativo di un provvedimento condivisibile sotto tutti gli altri punti di vista: l’aver inserito la tutela della salute pubblica in un decreto che tratta di giustizia. La mia storia e quella delle battaglie condotte da Forza Italia fin dall’inizio della pandemia, sempre in nome della scienza e della verità, meritano una riflessione". Così, intervenendo in discussione generale sul Dl Rave, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

Nordio: "Legge Severino va cambiata, per condannati primo grado possibilità di candidarsi"

"Siamo stati noi ad ispirare, con una mia proposta di legge, il decreto del governo Draghi in materia di obbligatorietà dei vaccini per gli operatori sanitari. È una battaglia - ha proseguito - che ho combattuto per la tutela della salute dei cittadini e per la sicurezza del servizio sanitario e che mi è costata incomprensioni e minacce. Tutti noi ci auguriamo che un evento drammatico e dirompente come la pandemia non si ripeta più. Ma se così non dovesse essere, avallare oggi il reintegro del personale sanitario che non si è sottoposto a vaccinazione significherebbe creare un pericoloso precedente".

Decreto anti-rave, l'idea di abbassare la pena per evitare le intercettazioni e definire meglio il reato

Dopo le prime polemiche con l'opposizione che ha gridato allo sfascio della maggioranza, Ronzulli ha sottolineato: "Vorrei tranquillizzare i senatori dell’opposizione che da parte mia non esiste alcuna contrapposizione al governo, avendo io fatto un intervento a titolo personale e che riflette una posizione da me sempre tenuta. Capisco bene il tentativo da parte delle minoranze di alimentare spaccature che non esistono e di strumentalizzare il mio travaglio interiore. Nel mio intervento ho chiaramente specificato che la mia posizione è a titolo personale, dando mandato al gruppo di Forza Italia di votare compatto a favore del decreto. La maggioranza è sana".

Manovra, Meloni: bonus diciottenni "solo a redditi bassi". Abolizione commissioni Pos "è incostituzionale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.